Emanuela Perinetti | il drammatico racconto di Chiara | “Mia sorella non voleva morire”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pubblicato il 12 Gennaio, 2024“non”. A dirlo lache, ai microfoni di Sky TG24, ripercorre il calvario vissuto dalla, manager di successo che soffriva di anoressia, morta a 33 anni. “La sua intenzione – dice– non era quella di, ovviamente. I messaggi che ho letto con più piacere sono quelli di persone, magari che comefino a quel punto erano state convinte del fatto che potevano farcela da sole”. “L’appello che faccio io – aggiunge – è che quando invece si tratta di persone maggiorenni, trovare un aiuto non è così facile e forse servirebbero più strumenti”.“– racconta ancora– ...

'non voleva morire'. A dirlo la sorella Chiara che, ai microfoni di Sky TG24, ripercorre il calvario vissuto dalla sorella, manager di successo che soffriva di anoressia, morta a 33 anni.