Emanuela Orlandi – Il M5S “Domani assieme ai familiari di Emanuela in piazza Cavour per chiedere che la Commissione speciale apra i lavori”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “D0mani, sabato pomeriggio, sfileremo accanto aidiina Roma dalle 15.30 per ricordare che mesi fa è stata approvata in Parlamento, su proposta del M5S, l’istituzione di unadi inchiesta sulla scomparsa die Mirella Gregori,che però a oggi attende ancora l’avvio deia una nostra rappresentanza, sarà presente il deputato e capogruppo alla Camera del M5S Francesco Silvestri. Terremo sempre alta l’attenzione sulla triste vicenda di queste due ragazze e continueremo a monitorare la situazione finché non partirà la“. Così ...

