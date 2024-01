Elodie | Soli A Milano è il nuovo singolo con i Club Dogo

(Di venerdì 12 gennaio 2024)dopo l’anno d’oro di Red Light è tornata in radio con unin collaborazione con i. Il titolofa parte delalbum del gruppo hip hop che è tornato insieme dopo quasi un decennio dallo scioglimento. Gue Pequeno (che pare abbia un flirt con Vera Gemma), Jake La Furia e Don Joe, in occasione del loro come back, hanno chiamato a rapporto molti amici per collaborare nelalbum che seguirà un tour già tutto sold out fra marzo e aprile. Fra questi Marracash, Sfera Ebbasta e la già citata. Nonostante l’uscita dell’album, il gruppo ha scritto su Instagram che non rilascerà nessuna intervista alla stampa: “Tutto quello che avevamo da dire è dentro il disco“, hanno ...

Sfera Ebbasta) "In sbatti" "a Milano" (Ft.) "Tu non sei lei" "Frate" "Indelebili" Visita il sito di www.busforfun.com e verifica se il tuo concerto preferito è raggiungibile con i Bus del ...... ritornelli emo melodici a fare da contrappunto a barre serrate dal flow old school ( Nato per questo con Marracash ea Milano con), ritmi reggae in levare ( King of the Jungle ) e ...Leggi la recensione di CLUB DOGO di Club Dogo e gli altri nostri giudizi sulle nuove uscite discografiche su Rockol.it ...Nelle scorse ore, lo storico gruppo rap milanese, i Club Dogo formati da Jake La Furia, Guè e Don Joe, ha pubblicato il suo nuovo album omonimo ...