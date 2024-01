Elodie | sciocca la provocazione di un noto cantautore | “Le avrà messe le mutandine?”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Da qualche settimana a questa parte,è punzecchiata da diversi cantanti. Secondo alcuni, infatti, la cantante avrebbe ottenuto il successo più per le sue doti fisiche che per quelle artistiche, cosa che ha scatenato una piccata rivolta sui social. Ora si aggiunge un altro commento piuttosto simile a quelli di questi giorni e arriva da Don Backy durante il programma La Volta Buona di Caterina Balivo. Il, infatti, ha fatto una battuta sulla cantante, lasciando perplesso tutto lo studio.: l’attacco di Don Backy Sta facendo molto rumore l’ultimo commento di Don Backy nei confronti di. Ospite nella trasmissione La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, ilha speso queste parole per valutare l’esibizione cover della cantante al Festival di Sanremo dello scorso ...