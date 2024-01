Elisabetta Gregoraci sbotta | “Non avere il problema di pagare le bollette non significa non avere problemi Il lavoro? Mai aiutata da Briatore”

(Di venerdì 12 gennaio 2024)è abituata agli haters. Ma non siche sia meno fastidioso averci a che fare. Così, al Corriere della Sera, ha raccontato di come certe voci sul fatto che le sue conduzioni televisive siano legate agli “appoggi” dell’ex marito Flaviol’abbiano irritata: “È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma. Quando l’ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti. Sono separata da sei anni, ho un rapporto molto bello con lui ma sono da sempre una donna indipendente:da quando sono piccola e non ho mai dovuto dire grazie a nessuno.mai mi hanella mia vita lavorativa se non per la popolarità che è arrivata stando con lui, ...

è pronta a condurre di 'Made in Italy' (uno show in sei puntate con i migliori comici di tutta Italia), da lunedì 29 gennaio 2024, in prima serata, su Rai 2 accanto a Gigi & Ross. ...Tra pochi giorni, il prossimo 29 gennaio,tornerà in televisione: lo farà su Rai 2, in prima serata con un nuovo programma che si chiama Made in Italy . Uno show che la ex di Flavio Briatore condurrà insieme a Gigi e Ross ...Elisabetta Gregoraci è pronta a condurre di ‘Made in Italy’ (uno show in sei puntate con i migliori comici di tutta Italia), da lunedì 29 gennaio 2024, in prima serata, su Rai 2 accanto a Gigi & Ross.La showgirl a breve partirà con la conduzione di un nuovo programma comico, ma c'è chi ha malignamente detto che la sua carriera in TV è solo merito della notorietà di Briatore ...