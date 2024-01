Eike Schmidt nuovo direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte | in carica da lunedì 15

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) E’ in arrivo a Napoli ildeldientrerà innella giornata diprossimo. Nei giorni scorsiha incontrato a Napoli iluscente Sylvain Bellenger: i due hanno parlato dei vari progetti in corso per potenziare e rendere sempre più bello. L'articolo proviene da Ildenaro.it.