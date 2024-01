Ecco la 3° Edizione della Scuola del Calcio Scouting and Football Management!

Amadeus qualche giorno fa aveva chiesto alla politica di stare lontana dal festival di Sanremo. Ma ieri, 11 gennaio, dopo aver annunciato gli artisti presenti sulla nave, durante l'del Tg1 delle 13.30 ha detto i nomi di quelli del Palco Suzuki, ospitato da alcuni anni in Piazza Colombo. E a sentirli difficilmente si potrà dire che non ci saranno polemiche. A esibirsi in ...Inoltre, con Atalanta o Fiorentina in semifinale di Coppa, vedremo sicuramente una delle due squadre (la vincente che arriverà in finale) nella prossimadi final four di Supercoppa italiana, ...Il riassunto della puntata di Masterchef 13 Italia andata in onda giovedì 11 gennaio 2024: ecco chi è stato eliminato e come è andata la prova esterna.Numeri importanti che hanno migliorato sensibilmente le statistiche. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, negli ultimi undici derby (dal 2019 ad oggi) la Lazio ha vinto sei ...