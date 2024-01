Eboli | rapinatore armato di coltello semina il panico in Stazione

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Attimi di tensione nella giornata di ieri, giovedì 11 gennaio, alladi, dove un uomodi– come riporta il quotidiano La Città – ha minacciato un anziano che attendeva il treno sul binario facendosi consegnare i soldi. Inoltre, lo stesso malvivente, poco dopo, ha tentato di rapinare anche un dipendente delle Ferrovie dello Stato ma, fortunatamente, il giovane in divisa è riuscito a fuggire a bordo di un treno in partenza e a dare l’allarme. Sul posto sono giunte le Forze dell’Ordine che velocemente hanno avviato le indagini per tentare di risalire all’identità del malvivente. Segui ZON.IT su Google News.

