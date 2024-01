EA Sports FC 24 Obiettivi Evoluzioni Allenamento Mosse Abilità Requisiti E Lista Giocatori

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Electronic Arts ha rilasciato gliEvolutions che permettono di sbloccare una carta specialeper la modalità Ultimate Team del simulatore calcisitco EAFC 24. La versione speciale può essere riscattata tramite gliche saranno disponibili fino alle 19:00 del 3 Febbraio. Potrete riscattare la carta del giocatore che soddisfa irichiesti completando gliche sono ora disponibili in UT 24. Passione sfrenata o ghiaccio nelle vene? Ti diamo il benvenuto a FC Versus, dove isi sfidano in campo per avere la meglio. Le versioni Fuoco e Ghiaccio offrono intesa, stili di gioco, ruoli e statistiche differenti! Scegli da che parte stare con FC Versus mentre ...

