È morta la donna accoltellata dal marito a Torino

Torino - morta la donna accoltellata dal marito La vittima, 65 anni, è deceduta in ospedale dove era ricoverata in prognosi riservata E' morta ieri sera in ospedale dove era ricoverata in prognosi ... (sbircialanotizia)

Torino - morta la donna accoltellata dal marito (Adnkronos) – E' morta ieri sera in ospedale dove era ricoverata in prognosi riservata la donna di 65 anni accoltellata mercoledì pomeriggio in casa ... (periodicodaily)

Morta dopo due giorni di agonia la donna accoltellata 30 volte dal marito Non ce l’ha fatta Elisa Scavone, 65 anni, accoltellata dal marito, Lorenzo Sofia, di 71 anni, nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio in un ... (thesocialpost)

Femminicidio a Torino - morta la donna accoltellata durante una lite in casa È deceduta ieri sera in ospedale dove era ricoverato in prognosi riservata la donna di 65 anni accoltellata mercoledì pomeriggio mentre si trovava in ... (tg24.sky)

Donna ritrovata morta al quartiere Tamburi Una Donna della quale non sono ancora note età e generalità, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento in via Grazia Deledda nel quartiere ... (tarantinitime)