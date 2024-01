Dumfries non al meglio Per Monza-Inter pronto il sostituto – Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Denzelnon è ale lo ha dimostrato nell’allenamento odierno ad Appiano Gentile. Matteo Barzaghi spiega le condizioni dell’olandese da Sky Sport. CONDIZIONI – Denzelnon ha ancora recuperato al 100% la sua condizione fisica. L’infortunio di Napoli lo ha tenuto fuori sei partite tra tutte le competizioni, è rientrato a Genova ma non riesce a riprendersi al. Titolare con il Verona e sostituito dopo appena 60 minuti, l’olandese anche negli allenamenti di questa settimana non ha dato le migliori prove di sé. Per questo motivo in vista di, che si giocherà sabato alle ore 20.45, Simone Inzaghi potrebbe inserire dal primo minuto Matteo Darmian. Tajon Buchanan sarà in panchina assieme al neo-compagno ...