Due mamme con i loro bambini sono state travolte da un' auto sul marciapiede

Napoli . 'Ci sono volutianni di battaglie con numerosi esposti e segnalazioni, indirizzati oltre che agli uffici dell'...per le persone diversamente abili non deambulanti e per lecon ...Sono quattro le persone coinvolte nell'investimento di questi mattina in via Einaudi, a Trento. Si tratta didonne con i rispettivi figli. Nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita. La prima madre, di 28 anni, è stata dimessa dall'ospedale di Trento con una prognosi di sette giorni. La ...Una donna, dall’apparente età di 55 anni, a bordo di una Citroen C1 improvvisamente è uscita dalla carreggiata investendo una donna 31 enne con un bimbo di 4 mesi dentro la… Leggi ...Non sono in pericolo di vita le quattro persone investite nella mattina a Trento. Sono due madri con i rispettivi figli. La prima è una 31enne, ...