Droni inglesi per l’Ucraina L’annuncio di Sunak a Kyiv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Non solo rifornimenti militari, ma anche aiuti umanitari e garanzie di sicurezza. Sono queste le promesse che ha portato con sé il primo ministro inglese Rishi, arrivato anella mattina del 12 gennaio per un incontro faccia a faccia con il leader ucraino Volodymyr Zelensky. “Sono qui oggi con un messaggio: anche il Regno Unito non vacillerà. Saremo al fianco del, nelle ore più buie e nei tempi migliori che verranno”, ha detto il premier britannico, che ha anche elogiatoper la sua “incrollabile” determinazione a respingere la “brutale invasione russa” e a “difendere i principi della libertà e della democrazia” negli ultimi due anni. Annunciando poi che il suo governo si impegna a fornire, nell’anno fiscale 2024/2025, aiuti al Paese invaso per un totale di 2.5 miliardi di sterline, ...