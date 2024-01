Dragusin aveva detto sì al Bayern Monaco | il retroscena

Per Radu, nuovo difensore del Tottenham, non è stata un'esperienza entusiasmante quella in ... Sabatini però civisto, ancora una volta, giusto: il rumeno ha firmato nelle scorse ore con ......esonerato s'affrettò con una storia su Instagram nel bel mezzo di un pomeriggio ottobrino a chiarire cheancora bisogno di tempo per sé e per la sua famiglia; Il palo di Radu, uno dei ...Il Tottenham ha comunicato ufficialmente l’acquisto dell’ex difensore della Juve Radu Dragusin. La nota del club Radu Dragusin è un nuovo giocatore del Tottenham. L’ex Juve lascia il Genoa per approda ...Diversi profili sondati dal Napoli in difesa. Oltre a Dragusin ormai sfumato e Perez dell'Udinese, gli altri profili sono i seguenti ...