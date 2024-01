Doppia Mobilitazione dei Lavoratori Tecnocall a L' Aquila | Sit-in in Prefettura e in Provicia

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L'- I dipendenti del call centerhanno organizzato unaa L', con un sit-in di fronte alla sede dellaseguito da una partecipazione alla seduta di insediamento del Consiglio Provinciale presso Palazzo Margherita. L'iniziativa di protesta è parte di una più ampiache coinvolge tutti i siti produttivi dell'azienda a livello nazionale. La manifestazione si è svolta in concomitanza con un incontro inizialmente programmato, ma successivamente annullato, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A L', oltre 100si trovano a rischio di perdere il loro impiego a causa dell'assenza della clausola di salvaguardia, cancellata nel decreto Energia ...

(ANSA) - L'AQUILA, 11 GEN - Doppia mobilitazione per i lavoratori di Tecnocall a L'Aquila. Stamani, i dipendenti del call center Tecnocall hanno organizzato un nuovo presidio di fronte alla sede della prefettura dell'Aquila.