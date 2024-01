Donna accoltellata sull' autobus a Milano dall' ex compagno | video

Milano - donna accoltellata 12 volte sull'autobus - arrestato ex compagno peruviano. Passeggero tenta invano di difenderla - VIDEO Panico su un autobus a Milano per una donna, accoltellata per ben 12 volte. Ad esser stato arrestato per il fatto è l'ex compagno: contro di lui ... (ilgiornaleditalia)

Torino - morta donna accoltellata dal marito Un nuovo femminicidio gravissimo. Nel corso della serata di giovedì 11 Gennaio, la donna accoltellata in un appartamento di via Galluppi, a Torino, ... (zon)

Torino - morta la donna accoltellata dal marito (Adnkronos) – E’ morta ieri sera in ospedale dove era ricoverata in prognosi riservata la donna di 65 anni accoltellata mercoledì pomeriggio in ... ()

Morta Elisa Scavone - la donna accoltellata a Torino Nuovo femminicidio: è Morta a Torino Elisa Scavone, la donna che lo scorso 10 gennaio era stata accoltellata dal marito 30 volte, era stata soccorsa ... (metropolitanmagazine)

È morta la donna accoltellata dal marito a Torino Non ce l’ha fatta Elisa Scavone, 65 anni, accoltellata dal marito, Lorenzo Sofia, di 71 anni, nel pomeriggio di mercoledì 10 gennaio in un ... (tpi)