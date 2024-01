Domenica 14 e lunedì 15 gennaio deviazioni bus per lavori

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) A Roma, dalle 7, per fare posto adi potatura, saranno chiusi il sottovia Ignazio Guidi e Corso Italia, in direzione di piazzale del Brasile. Deviate le linee di bus. Da15a venerdì 26, persul manto stradale di via Bresadola e via Prenestina, tra largo Telese via Olevano Romano, sarà limitato a largo Preneste il servizio dei tram 5, 14 e 19. In strada ci saranno le navette sostitutive 514, tra largo Preneste e piazza dei Gerani/viale Togliatti, e 519 tra largo Preneste e piazza dei Gerani. Lo fa sapere in una nota l’agenzia Roma Servizi per la Mobilità. (Com/Red/ Dire)