Dolore per la morte di Ernesto | “L’ho visto passare in moto | poco dopo non c’era più”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) San Giovanni Bianco. “L’avevo riconosciuto dal rombo della sua. ‘Ecco’, ho pensato. ‘Chissà dove sta andando…’.nonpiù. Davvero non ho parole, solo un enorme dispiacere”. Umberto di Benedetto è il titolare della ‘caffetteria della Piazzetta’ a San Giovanni Bianco. “era un cliente fisso – racconta con gli occhi ancora lucidi -. Amava le, erano la sua grande passione”. Giovedì pomeriggio,prima dell’incidente che gli è costato la vita, il 47enne era passato con la sua Bmw 1000 davanti al bar di via Cantiglio, dove Umberto e gli amici lo avrebbero atteso per il solito aperitivo. Intorno alle 15.30, invece, a pochi metri dall’uscita della galleria che porta in paese, all’altezza del bivio per la stazione ...