Dolia – Gaeta

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 12 gennaio 2024)Piazza Conca, 22 – 04024Telefono: 0771/65129 Sito Internet: www..it Tipologia: ricercata Prezzi: antipasti 19/23€, primi 24/27€, secondi 29/30€ Chiusura: Martedì e Mercoledì OFFERTA Questo ristorante ha avuto il merito, un paio di anni fa, di portare la ristorazione gourmand a, splendida cittadina marinara con solide tradizioni culinarie che lo chef di, Emilio Corrado, reinterpreta in piatti dalla spiccata personalità e dalle riuscite contaminazioni (ampio l’uso di spezie). Si può provare la sua cucina, che si avvale della consulenza di Francesco Apreda, scegliendo à la carte oppure optando per uno dei tre percorsi degustazione da 4, 5 e 7 portate rispettivamente a 65, 75 e 90 euro, vincolanti per l’intero tavolo. Deliziosi gli appetizer con ...