Doggy bag obbligatoria nei ristoranti | la proposta di legge di Forza Italia contro lo spreco alimentare

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Unache obblighi i ristoratori ad avere unabag con la possibilità di portare i propri avanzi a casa ai clienti che la richiedono. É lapresentata dagli esponenti diGiandiego Gatta assieme al capogruppo alla Camera Paolo Barelli, un modo per evitare di gettare nell’immondizia ciò che non viene consumato in bar ee ridurre così lo. L’iniziativa, diffusa già in America ein Francia e Spagna, prevede che tutti i ristoratori abbiano sempre a disposizione dei contenitori a norma, riutilizzabili o riciclabili, e siano altrimenti sanzionabili con multe a partire dai 25 fino ai 125 euro. “Oggi labag la vediamo come una sorta di concessione ...

Fino a non molto tempo fa, chiedere al cameriere di metterci in un sacchetto gli avanzi del pranzo al ristorante per portarceli a casa significava ... (sbircialanotizia)

Roma, 11 gen – Si discute da qualche giorno della proposta riguardante la “Doggy bag” obbligatoria per legge. Per chi non lo sapesse, parliamo del ... (ilprimatonazionale)

Negli ultimi giorni è tornata di moda la, il contenitore per il cibo avanzato con cui i clienti si portano a casa il restante del pranzo o della cena che hanno giustamente pagato. Questo grazie ad una proposta di Legge presentata ...... La lotteria Italia è la migliore metafora della nostra nazione In Italia non si fanno figli perché non si ha il coraggio di scegliere Non ci sono dubbi che la- la sportina con dentro gli ...L’iniziativa, diffusa già in America e obbligatoria in Francia e Spagna, prevede che tutti i ristoratori abbiano sempre a disposizione dei contenitori a norma, riutilizzabili o riciclabili, e siano ...I ristoratori ripongono nelle confezioni su richiesta dei clienti il cibo rimasto a tavola "Bene la proposta di legge, un peccato buttare via tutto. E i piatti sono ancora buoni".