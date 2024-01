Doc 3 | new entry e anticipazioni | cosa accadrà nella puntata di giovedì 18 gennaio?

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Doc 3 è iniziato: ieri sera è andata in onda la primasu RaiUno. Vediamosuccederà ne secondo appuntamento. LeDoc 3 è iniziato ieri sera e come era prevedibile non ha deluso le aspettative dei fan. Tre le newnel cast: Laura Cravedi (23 anni, che ha recitato in Blanca e ne Il Paradiso delle Signore), Giacomo Giorgio (Mare Fuori) ed Elisa Wong (classe 1996, in Zero su Netflix). Nelle serie di Raiuno interpretano tre specializzandi. Tra passato e presente, laandata in onda ieri sera ha incollato allo schermo 5.113.000 spettatori pari al 26.9% di share. Ma ora si attende il secondo appuntamento:di18del medical drama ...

The Story of Film : A New Generation , in onda Stasera su Sky Documentaries offre uno sguardo profondo e critico sulla cinematografia recente, ... (movieplayer)

Le prime puntate di3 hanno immediatamente risolto i dubbi dei telespettatori e hanno svelato i motivi dell'uscita ... Un nuovo ciclo di episodi che è segnato dall'arrivo di diverseentry ma ...entry: Martina Carelli interpreta Laura Cravedi; Giacomo Giorgio è Federico Lentini; Elisa Wong ... Si parte dal 3 01 dal titolo Risvegli :affronta il suo primo giorno da primario con nuove ...In a surreal spot from The Martin Agency, the former brand mascot has a tough reaction to an upcoming doc on his reptilian rival.Questa sera scatta su Rai1 la terza stagione di Doc-Nelle tue mani. Tra i protagonisti di questa nuova tornata di episodi della fiction, oltre agli attori più amati come Luca Argentero e Matilde Gioli ...