Disastro Usa sui fondi all' Ucraina Sunak corre da Zelensky per garantire nuovi aiuti

Al 70' il secondo gol del Lecce nasce da una palla pessima persa da Musah in fascia. Dall'altra parte a terra c'è Theo Hernandez infortunato. Come ha ... (247.libero)

Il ministro Musumeci accusa la Toscana di non aver fatto abbastanza per prevenire l 'Alluvione di Campi Bisenzio. Il Pd toscano reagisce con sdegno, ... (247.libero)

Si sente umiliato e arrabbiato Guido Bertolaso dopo la bocciatura di Roma per Expo 2030 . E inevitabile per l’assessore regionale della Lombardia al ... (open.online)

Le notizie di domenica 7 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Raid israeliani nella Striscia e in Cisgiordania: decine di morti (corriere)

Si è sfiorato ilaereo nel volo charter della nazionale di calcio del Gambia diretta in Costa d'Avorio per ... Non c'è stato alcun ferito ma la compagnia aerea con sede negliha fermato ......è che manca di organizzazione e spesso si altera lasciando la cucina in un vero e proprio... si nota infatti la parola "Bordolese" che è una salsa tipica francese che sipiù comunemente ...Londra promette all'Ucraina 2,5 miliardi di sterline. La Casa Bianca lancia un appello al Congresso affinché un'intesa bipartisan sblocchi nuovi ...Proseguono a Washington le trattative fra democratici e repubblicani. Il Pentagono: forniture di armi tracciate male ...