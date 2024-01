Dimensionamento Scuole Lazio – La Pratelli | “Roma Capitale accanto alle scuole contro provvedimento regionale”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Come è noto il 4 gennaio la Regioneha deciso l’accorpamento di diversenel, 10 solo a. Una decisione che ho definito subito sbagliata sia nel merito che nel metodo: nel merito perché vengono accorpateanche molto lontane tra loro, penso al caso del IX Municipio dove leinteressate alsono distanti tra loro undici km; oppure al caso della scuola Pirotta, in V Municipio, dove ieri si è svolto un consiglio straordinario sul tema, al quale ho preso parte, destinata ad essere unita ad all’istituto Ghini, privando un quartiere delicato come il Quarticciolo di un presidio educativo importantissimo. Quanto al metodo, poi, la Regione in questo modo ha attuato un vero colpo ...

...regionale che ha deciso lo smembramento dell'Iis Pitagora nell'ambito del piano di...formulate dalle organizzazioni sindacali che avevano chiesto di evitare lo smembramento delle"La confusione intorno ai ruoli istituzionali competenti per ilscolastico, quando non anche la farraginosità dei vari iter che lo definiscono, non ...per dare il tempo alle, alle ...La Giunta regionale della Liguria, su proposta dell'assessora alla Scuola Simona Ferro, ha approvato la delibera per l'integrazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica e piano ...Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...