Dimensionamento scolastico regionali 2024 25 | +2 | 5% DS e DSGA Ecco dove aumentano i posti | aggiornato con Basilicata

Le conseguenze delapprovato dalla Regione Abruzzo in provincia di Chieti provocano malcontento e stavolta è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Mauro Febbo, a non essere d'..."La confusione intorno ai ruoli istituzionali competenti per il, quando non anche la farraginosità dei vari iter che lo definiscono, non possono giustificare nessun tipo di polemica mossa contro le dirigenze scolastiche cittadine che ...Mentre i sindaci dei comuni affilano le armi e si preparano all’assemblea pubblica, in programma domani a Ripalimosani, l’Ufficio scolastico regionale ha stabilito gli accorpamenti per l’Istituto Comp ...«La confusione intorno ai ruoli istituzionali competenti per il Dimensionamento scolastico, quando non anche la farraginosità dei vari iter che lo definiscono, non possono giustificare nessun tipo di ...