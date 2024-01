Di Fusco | “Più danni di così | in una gestione autonoma da parte di ADL | non si potevano fare”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dicritica ladel Napoli: analisi a tutto tondo sul tecnico azzurro, sui rinnovi e le frizioni nello spogliatoio. Raffaele Di, ex calciatore del Napoli, ha espresso apertamente le sue critiche nei confronti dell’attuale andamento della squadra azzurra durante un’intervista a 1 Station Radio, nel corso di 1 Football Club. Le sue dichiarazioni puntano a mettere in luce diversi aspetti critici della. Diinizia analizzando la recente debacle contro il Torino, attribuendo a Walter Mazzarri la piena responsabilità dell’evento. L’ex calciatore solleva la questione sulla tutela e difesa del tecnico nei confronti del gruppo squadra, suggerendo che ci potrebbe essere un eccesso di protezione dadella società. Tuttavia, riconosce l’importanza di difendere ...

... individuando lerilevanti, e poi già nelle prossime ore è intenzionata a depositarle nelle indagini in corso a Milano, coordinate dall'aggiunto Eugenioe condotte dal Nucleo di polizia ...Il timore di sedersi ce l'ho, di fare l'imitazione della, di me stessa. Ci si conosce da anni,... Sono contenta che dopo dieci anni non ci sia, me la sono godutaper me, senza preoccuparmi ...