Di Francesco | «Peccato per la sconfitta Testa all’Atalanta»

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Eusebio Di, allenatore del Frosinone, ha parlato a Mediaset dopo il fischio finale del match con la Juve in Coppa Italia L’allenatore gialloblu Eusebio Diha parlato a Mediaset dopo il fischio finale di Juve Frosinone. «Io credo il contrario. Se analizziamo i valori non doveva esserci partita, invece faccio i complimenti ai ragazzi per il percorso fatto. Poi dal mio punto di vista ottimo primo tempo, abbiamo dimostrato di reggere la partita. Poi i valori sono venuti fuori in maniera più netta, anche per qualche errore che ha favorito la Juve. Io penso che però questo Frosinone merita i complimenti. Ora ripuliamoci da questa partita e pensiamo».

