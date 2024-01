Detenuto muore nel carcere di Santa Maria | probabile infarto

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 12 gennaio 2024)Capua Vetere. Undi 46 anni, ristretto ad Alta Sicurezza nel Reparto Tamigi deldiCapua Vetere, è morto oggi per un. A dare la notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria – Sappe, per voce del segretario sindacale Sappe del penitenziario sammaritano Vincenzo Berrini che spiega: “il pur tempestivo intervento dei nostri Agenti di Polizia Penitenziaria di servizio non ha purtroppo impedito la morte del”. “La situazione sanitaria nelle carceri resta allarmante, come hanno anche confermato in più occasioni anche gli esperti della Società italiana di medicina e sanità penitenziaria: altro che emergenza superata”. Così il segretario generale del Sappe Donato ...