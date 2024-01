Desaparecidos | Nordio nega l’estradizione di don Reverberi in Argentina

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il ministro della Giustizia Carloha respinto la richiesta di estradare indon Franco, il sacerdote della diocesi di Parma indagato per complicità in crimini contro l’umanità compiuti durante la dittatura militare al potere dal 1976 al 1983, malgrado la precedente pronuncia favorevole della Cassazione. La notizia è stata rilanciata dall’associazione 24marzo.it, che si batte per avere giustizia per i, secondo cui il ministro ha respinto la richiesta “per motivi di salute”. Così il sacerdote di Sorbolo (PR) non sarà consegnato alle autorità argentine. “La Corte di Cassazione nell’ottobre scorso, recependo le argomentazioni dell’avvocato Arturo Salerni, legale dell’ambasciatain Italia, aveva confermato la decisione della corte di appello di Bologna ...

A riferirlo è l'onlus 24marzo.it, spiegando che il ministro della Giustizia Carloha infatti respinto per motivi di salute l'estradizione in Argentina del sacerdote che era stata concessa ......sessioni di tortura cui erano sottoposti i prigionieri " passati alla storia come- ... Il Guardasigilliha negato l'estradizione nonostante il via libera della Cassazione . Lo ...Il ministro della Giustizia ha detto no all'estradizione di Don Reverberi in Argentina. Il sacerdote è accusato di crimini compiuti durante la dittatura militare dal 1976 al 1983 ...Il medical drama di Rai 1 ritrova il suo pubblico e si aggiudica la prima serata. Ammirati: “Numeri importanti che dimostrano la forza di un grande personaggio e di una grande storia” Il ‘dottor’ Luca ...