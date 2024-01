Desaparecidos | no di Nordio all' estradizione di don Reverberi | è malato

Leggi su agi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) AGI - Non sarà consegnato alle autorità argentine, che lo vorrebbero processare, don Franco, l'86enne sacerdote della diocesi di Parma accusato di crimini contro l'umanità, tra i quali l'omicidio nel 1976 del 20enne peronista José Guillermo Beron, tuttora disperso, e di aver assistito alle sessioni di tortura cui erano sottoposti i prigionieri del regime del generale Videla durante gli anni della dittatura militare tra il 1976 e il 1983. Il ministro della Giustizia Carloha respinto l'del religioso, nonostante il recente via libera della Cassazione. Lo scorso dicembre, i giudici del 'Palazzaccio' di piazza Cavour, in un provvedimento di cinque pagine, avevano evidenziato la sussistenza "della gravità indiziaria", rilevata in sede di appello, "delle accuse inerenti ai reati di tortura nei confronti di ...