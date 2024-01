Desaparecidos | da Nordio no a estradizione don Reverberi in Argentina

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Don Franco, il sacerdote della diocesi di Parma accusato di diversi crimini compiuti indurante la dittatura civico-militare del 1976-83, tra i quali l’omicidio nel 1976 di Josè Guillermo Beron, all’epoca ventenne e tuttora desaparecido, non sarà consegnato alle autorità argentine per essere processato. Dall’indi don Francopotrebbero derivare gravi rischi di salute per il sacerdote che ha 87 anni, ha spiegato il ministro della Giustizia Carlo, che con un provvedimento datato lo scorso 10 gennaio non ha concesso l’al sacerdote. Nel provvedimento il ministro sottolinea che “la perizia medico-legale disposta dalla Corte di appello di Bologna ha concluso nel senso che ‘le attuali ...

"Il ministroaveva 45 giorni di tempo per confermare o meno la decisione. Ebbene, l'ha respinta. Don Reverberi ha 87 anni e come diversi altri individui accusati di essere stati parte attiva ...Non sarà consegnato alle autorità argentine, che lo vorrebbero processare, don Franco Reverberi, l'86enne sacerdote della diocesi di Parma accusato di crimini contro l'umanità, tra i quali l'omicidio ...Don Franco Reverberi, il sacerdote della diocesi di Parma accusato di diversi crimini compiuti in Argentina durante la dittatura civico-militare del 1976-83, tra i quali l'omicidio nel 1976 di Josè Gu ...Don Franco Reverberi, il sacerdote della diocesi di Parma accusato di diversi crimini compiuti in Argentina durante la dittatura civico-militare del 1976-83, tra i quali l'omicidio nel 1976 di Josè Gu ...