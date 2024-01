Desaparecidos | da Nordio no a estradizione don Reverberi in Argentina

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Don Franco, il sacerdote della diocesi di Parma accusato di diversi crimini compiuti indurante la dittatura civico-militare del 1976-83, tra i quali l'omicidio nel 1976 di Josè Guillermo Beron, all'epoca ventenne e tuttora desaparecido, non sarà consegnato alle autorità argentine per essere processato. Dall'indi don Francopotrebbero derivare gravi rischi di salute per il sacerdote che ha 87 anni, ha spiegato il ministro della Giustizia Carlo, che con un provvedimento datato lo scorso 10 gennaio non ha concesso l'al sacerdote. Nel provvedimento il ministro sottolinea che “la perizia medico-legale disposta dalla Corte di appello di Bologna ha concluso nel senso che ...

