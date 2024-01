Desaparecidos | ass 24marzo | ‘da Nordio no a estradizione don Reverberi in Argentina' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Don Franco, il sacerdote della diocesi di Parma accusato di diversi crimini compiuti indurante la dittatura civico-militare del 1976-83, tra i quali l'omicidio nel 1976 di Josè Guillermo Beron, all'epoca ventenne e tuttora desaparecido, non sarà consegnato alle autorità argentine per essere processato. A riferirlo è l'onlus.it, spiegando che il ministro della Giustizia Carloha infatti respinto per motivi di salute l'indel sacerdote che era stata concessa dalla Cassazione. Donè anche accusato di aver assistito a numerose torture alle quali erano sottoposti i prigionieri del regime di Videla prima di essere uccisi e fatti scomparire. ‘'La Corte di Cassazione nell'ottobre ...