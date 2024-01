Derby Lazio-Roma | mano pesante del giudice sportivo | arrivano le decisioni

(Di venerdì 12 gennaio 2024)deldopo l’infuocatodi mercoledì 10 gennaio, valido per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Vediamo insieme tutte lecomminate.di, disordini e feriti gravi: caccia ai responsabili Espulsione – ilcorrieredellacitta.com, tutte le squalifiche comminate dalTre giornate di squalifica a Gianluca Mancini, “perché subito dopo il fischio finale della gara – si legge nel comunicato – avvicinatosi all’Arbitro, intimava ai propri compagni di non stringere laallo stesso Direttore di gara nei confronti del quale, ...

ululati di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Roma Romelu Lukaku " levatisi "in più occasioni" durante il di Coppa Italia di mercoledì costano cari alla. La motivazione è legata ai buu razzisti rivolti a Lukaku da alcuni tifosi biancocelesti durante il contro la Roma. Nelle motivazioni, il giudice sportivo spiega che gli ultras della Giudice Sportivo Coppa Italia, pesanti ammende per Lazio e Roma dopo il derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia Il Giudice Sportivo ha comminato due importanti ammende a Lazio (50mila euro ... Oltre alla chiusura della Curva Nord, fioccano multe e provvedimenti disciplinari pesanti del Giudice Sportivo dopo il derby tra Lazio e Roma di Coppa Italia. Per la condotta dei rispettivi ...