Derby di Roma | disordini e feriti gravi | caccia ai responsabili

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Episodi di grande violenza durante ilLazio-: ragazzo perde l’orecchio per un petardo e irruzione violenta in un pub di Prati. Nonostante la città fosse blindata per ilLazio-di mercoledì 10 gennaio 2024, ugualmente si sono verificatissimi episodi all’interno e all’esterno dello Stadio Olimpico. Il bollettino della Polizia parla di diverse situazioni di pura delinquenza tra, risse tra la tifoseria biancoceleste e i giallorossi, oltre poi all’assalto di un pub nel quadrante di Prati.di: tra ianche un giovane Episodiossimo è avvenuto all’interno dello Stadio Olimpico di, dove un petardo ha ferito gravemente un ...

Erano in cinque. Con le mazze, i coltelli e il volto coperto. Un raid, un agguato vero e proprio in un pub in cui erano presenti tifosi romanisti ... (calciomercato)

- Momento speciale in casa Lazio. Ildi Coppa Italia vinto contro laha dato nuova energia alla banda di Sarri che ora è pronta a sfidare il Lecce. A Radiosei, il ds Angelo Fabiani, ha parlato ricordando ancora le emozioni ...Se un mese fa, dopo la sconfitta di Bologna, l'ultimo appiglio dello Special One fu dichiarare amore alla("voglio rimanere"), le sue parole postsanno di resa. Abbonati per leggere anche ...Il derby si è concluso nel peggiore degli epiloghi sia per quanto accaduto in campo ma soprattutto per le vicende verificatesi sugli spalti.AGGIORNAMENTO 12/01 - Sondaggio terminato. Il migliore in campo del derby secondo i tifosi è Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, che corre per sette, vince con oltre il 27% dei ...