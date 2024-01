Derby di Coppa Italia | la bolgia razzista anti-Lukaku costa cara alla Lazio | curva chiusa e 50mila euro di multa

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Successo sul campo, un po’ meno sugli spalti, e nelle aule della giustizia sportiva. Uscita vincitrice daldi mercoledì sera che l’ha proiettata in semifinale di, ladeve ora pagare pegno per i cori razzisti intonati a più riprese dai suoi tifosi all’indirizzo del centravdella Roma, Romelu. Il giudice sportivo di, Alessandro Zampone, ha infatti disposto la chiusura dellaNord e dei Distinti (settori Nord, Est e Ovest) dell’Olimpico nella prossima partita della. Il provvedimento, precisa una nota della Lega Calcio, verrà scontato in campionato: stadio vuoto o quasi, dunque, il prossimo 28 gennaio per-Napoli. È la conseguenza dei «beceri e ...

'Perdere Dybala è perdere fiducia', ha detto Josè Mourinho nella conferenza stampa dopo ildiItalia perso contro la Lazio. Una fiducia che la Roma potrebbe però recuperare prima del previsto. Gli esami a cui si è sottoposto l'argentino non hanno evidenziato lesioni al flessore ...... ultimo l'incandescentediItalia vinto dalla Lazio contro la Roma ( chiusa per un turno la curva biancoceleste e stangati i giallorossi Mancini e Azmoun dopo le rispettive espulsioni), l'...Dopo gli incidenti avvenuti nel derby della Capitale tra Lazio e Roma in coppa Italia, è arrivata la decisione dal Giudice sportivo di chiudere 4 settori dell'Olimpico in occasione della partita di ...