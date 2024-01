Derby Coppa Italia Tre giornate a Mancini per offese all’arbitro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Mano pesante del giudice sportivo dopo il tesissimodi Roma di. Oltre alla chiusura della curva della Lazio, il Giudice Sportivo ha squalificato per treGianluca(nella foto) “per comportamento non regolamentare in campo”, e “perché subito dopo il fischio finale della gara, avvicinatosi, intimava ai propri compagni di non stringere la mano allo stesso Direttore di gara nei confronti del quale, con atteggiamento ostile, rivolgeva espressioni gravemente offensive”. Poi, si legge nel dispositivo, il difensore della Roma “aspettava il Direttore di gara sulle scale adiacenti lo spogliatoio degli Ufficiali di gara e indirizzavaulteriori espressioni di pari grave offensività”.dovrà anche ...

La Lazio di Sarri vola in semifinale di Coppa Italia , per la Roma di Mourinho ennesima sconfitta al derby . Ecco i verdetti della sfida che ha ... (iltempo)

'Beceri e insultanti ululati di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Roma Romelu Lukaku' levatisi 'in più occasioni' durante ildiItalia di mercoledì costano cari alla Lazio. Il giudice sportivo ha disposto 'l'obbligo di disputare una gara con i settori denominati Curva Nord, Distinti Nord, Est e Ovest privi di ...Paulo Dybala non ha lesioni muscolari. L'attaccante della Roma, uscito dopo il primo tempo deldiItalia perso 1 - 0 contro la Lazio, si è sottoposto oggi ad una risonanza magnetica. L'argentino, spesso vittima di infortuni muscolari con conseguenti stop, non ha riportato nessuna ...Dopo gli incidenti avvenuti nel derby della Capitale tra Lazio e Roma in coppa Italia, è arrivata la decisione dal Giudice sportivo di chiudere 4 settori dell’Olimpico in occasione della partita di ...Al Pala Barton la sfida più attesa quella tra Perugia e Civitanova. Trento ospita la lanciata Verona. Per Piacenza l'insidia Catania. Milano aspetta la visita di Cisterna ...