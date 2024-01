Derby al veleno | chiusa la curva della Lazio per i “buu” razzisti a Lukaku Stangata sulla Roma

Una settimana più tardi vincendo nelcontro la Salernitana termina l'andata a quota 50 , ... Al Mattino ha parlato di "Voglia di nuove sfide", ma non è sfuggito un tweet altra il primo e ......dell'ultimodella Capitale . L'esterno spagnolo della Lazio , accusato dallo Special One di "tuffarsi troppo", non si è trattenuto e, in diretta tv, si è lasciato andare a una replica al,...Gol, esultanza sotto la sud e nuovo figlio in arrivo. La serata di Mattia Zaccagni è volta nel migliore dei modi per l'attaccante della Lazio che ha sbloccato il risultato su calcio di rigore. L'ex ...Il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma mette in agitazione anche il Parlamento: la discussione sull'Ucraina si conclude prima per vedere il match ...