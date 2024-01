Definito l’orario della prima partita di Sinner agli Australian Open | data | programma | dove vederlo in tv

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Domenica 14 gennaio, dalle 02.oo italiane, è previsto l’esordio di Janniknegli2024. L’altoatesino (n.4 del mondo) inizierà il proprio percorso a Melbourne affrontando l’olandese Botic van de Zandschulp. Non sarà uno start semplice per, tenendo conto delle qualità del suo avversario, che avrà dalla sua il fatto di giocare senza nulla da perdere. Van de Zandschulp è il classico tennista che tanto basa sulla potenza del suo servizio e potrebbe rappresentare un’insidia soprattutto per viavelocità del campo. Alla Rod Laver Arena è prevista ladovrà essere abile sia in fase di risposta, nella lettura delle traiettorie del suo rivale, che nei propri turni in battuta. La costanza di rendimento messa in mostra negli ultimi ...