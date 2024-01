Decimo album per i Subsonica | «‘Realtà Aumentata’ | la fortuna di ripartire da zero»

Leggi su funweek

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Si intitolal’numero dieci dei, che tornano a ranghi completi a cinque anni dal lavoro precedente, ‘8’. Disponibile dal 12 gennaio, il nuovo disco di Samuel, Boosta, Max Casacci, Ninja e Vicio è stato introdotto dai singoli Pugno di Sabbia, Mattino di Luce e Adagio (quest’ultimo dalla colonna sonora originale del film omonimo di Stefano Sollima). Piccoli squarci su un reale che è in continua evoluzione, un movimento continuo che – complice la pandemia – mette a confronto nudo con se stessi e con le fragilità, proprie e altrui. Il quotidiano e il singolo si inseriscono, così, in uno sguardo che si allarga al cosmico e che nel ritmo trova il battito di un’esistenza su cui riflettere. “Lavorare con inon è facile – racconta per primo Samuel in riferimento ...