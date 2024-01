Decathlon Lavora con Noi | 128 Offerte di Lavoro a Gennaio

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Parte il recruiting diper il mese di2024, con 128difull time e part time in tutti i negozi d’Italia.: un’Azienda presente in tutta Italia, una delle aziende leader nel settore degli articoli sportivi, ha una presenza notevole in Italia, sia come datore diche come punto di riferimento per gli appassionati di sport. L’azienda offre un’ampia gamma di prodotti per un’ampia varietà di discipline sportive e si è guadagnata la fiducia di atleti e appassionati di tutte le età. In ambitotivo,pone un forte accento sulla crescita e lo sviluppo professionale dei suoi dipendenti. Presente su tutto il territorio italiano, l’azienda impiega migliaia di ...