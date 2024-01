De Wit | nome nuovo per il Lecce

Fondata oltre 15 anni fa, la (ex) piattaforma dei cinguettii ha vissuto 12 mesi di novità, stravolgimenti e cambiamenti. Di cui per ora sembra avere ... (repubblica)

Tra i producer spicca ildi Dj Mustard, con cui Ricch ha realizzato "Ballin" - uno dei suoi ... l'andamento ipnotico di "StartMe" con Gunna, la leggerezza di "Perfect Time", il flow ...La serie si chiamerà The One Piece e sarà uno sforzo produttivo che, oltre a Netflix e aStudio,... un manga one - shot del 1994, che narra le avventure di Ryuma (già incontrato in One Piece), ...