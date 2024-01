De Luca dichiara guerra a Fitto | “Inconcludente | sconcertante | vergogna nazionale È un nemico del Sud”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Pur essendo meridionale, è il primodel Sud. Mi riferisco al ministro”. Vincenzo De, nel tradizionale video del venerdì, ha attaccato il ministro per gli Affari europei (con delega per il Sud) Raffaele. “Prenderemo delle decisioni forti contro il ministro” ha detto De, anticipando una conferenza stampa in programma sabato 13 gennaio. “Ha tagliato posti letto in terapia intensiva, centinaia di case di comunità, ha rinviato l’acquisto di strumenti per la sanità italiana. Una, un delitto”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.