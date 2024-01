De Laurentiis rilancia | 40 milioni di euro per il pacchetto completo Samardzic-Perez

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Deper: il Napoli sfida la Juventus sul mercato: le ultime sul calciomercato. NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha intensificato i suoi sforzi sul mercato per acquisire i calciatoridall’Udinese. Una mossa che è stata interpretata come un tentativo di anticipare la Juventus, una sfida che potrebbe avere implicazioni significative per il destino del club partenopeo nella stagione in corso. Nel tentativo di consolidare la squadra dopo la recente cessione di Elmas al Lipsia e lo svincolo di Zielinski, Deha aumentato la sua offerta a poco più di 40diper acquisire il...

Dopo l’ammissione di colpa per quanto successo fino ad oggi, De Laurentiis non si è abbattuto: svelato il suo pensiero. Si sta concludendo un anno ... (spazionapoli)

De Laurentiis ha rilancia to l’offerta fatta a Zielinski , nel tentativo di tenerselo stretto ed evitare che se ne vada a parametro zero, ma il ... (ilnapolista)

... il padre - agente è in Italia per definire l'accordo con De Laurentiis (Gazzetta) La "Gazzetta dello Sport" scrive: " È il giorno più atteso per ... (247.libero)

... i cieli d'Arabia e la nouvelle vague degli sceicchi del calcio e della Saudi League serviti su un piatto ' Samardzic: il padre - agente è in Italia per definire l'accordo con De(Gazzetta)...Le ultime sulle trattative del club di De: " Dragusin sempre più vicino al Tottenham. ... Dragusin , è asta: il Tottenhama 25 milioni più bonus. Napoli fermo (Sky) Sky Sport: ' Il ...Vlahovic esulta: «Vincere in casa è meraviglioso». Il messaggio social dopo Juventus-Frosinone – FOTO La Juve travolge anche il Frosinone e vola in semifinale di Coppa Italia. Sui social festeggia anc ...Samardzic Juve, rilancio di De Laurentiis! Super offerta per il serbo e Nehuen Perez, tutte le cifre e i dettagli De Laurentiis rilancia per Samardzic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Spor ...