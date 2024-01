Danneggiava auto in Viale Principe di Napoli | sorpreso dalla polizia

Leggi su anteprima24

Il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Benevento, nel corso dell'attività di prevenzione e controllo del territorio, notava indiun uomo che tentava di danneggiare levetture in sosta e gli arredi esterni di un bar. Lo stesso veniva immediatamente bloccato dagli operatori e successivamente condotto in Questura per l'identificazione. Al predetto è stata irrogata una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta ed è stato adottato nei suoi confronti un ordine di allontanamento dal luogo dove si sono verificati i fatti.