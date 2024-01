Daniel Brühl nei panni di Karl Lagerfeld nella prima foto della serie Disney+ Kaiser Karl

È l’attore tedesco più famoso di Hollywood, ha girato oltre 50 film e vestito molti panni: presto lo vedremo in quelli elegantissimi di Karl ... (vanityfair)

Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl nel trailer di Race For Glory : Audi vs Lancia

La rivalità tra Audi e Lancia nel trailer di Race For Glory: Audi vs Lancia, pellicola di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl. "Non ... (movieplayer)