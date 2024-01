Dal 5 in condotta allo stop delle gite | la batosta agli studenti dopo l’occupazione | cosa succede al liceo Tasso di Roma

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Non hanno intenzione i presidi dei licei didi farla passare lisciae alle studentesse che hanno occupato i licei. 5 inallescolastiche e sospensioni fino a 10 giorni: sono queste le ripercussioni che i ragazzi delnella Capitale ora si ritrovano a dover affrontare per aver dato vita il mese scorso a un’autogestione non autorizzata, in contemporanea ad altri 9 istituti della città. Alsi sono autodenunciati 170perche chiedeva più investimenti all’istruzione, maggior attenzione al benessere psicologico degli alunni, giustizia per il popolo palestinese e per le donne vittime di violenza di genere e femminicidio. Per loro ...