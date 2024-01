Dakar | fratelli Totani | “Ci siamo aiutati a vicenda con gli olandesi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La pagina ufficiale dellaha elogiato la straordinaria manovra dei, capaci di rimettere dritto il camion dell’equipaggio olandese Firementeam, sfruttando la trazione del loro fuoristrada. Era l’unico modo possibile per uscire dalle dune della quinta tappa della celebre corsa rally tra le dune del deserto arabico. I diretti interessati hanno poi spiegato la mossa: “In quelle circostanze o riesci a tirare fuori il tuo veicolo da solo o nessuno te lo viene a prendere: lasci lì la macchina e ti portano via fisicamente“. Un finale di tappa piuttosto impegnativo, quello di mercoledì, con la parte più delicata da affrontare in un regime di semioscurità: “arrivati tra le dune di notte – spiega Tito, il navigatore – in condizioni in cui ne azzecchi mille e poi c’è una che ne ...