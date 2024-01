Dakar 2024 | SS 48 ore a Loeb | generale a Sainz | ' Resta ancora molta strada'

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:33 La nostra lunga DIRETTA teermina qui. L’appuntamento è fissato per domani per il settimo stage della ... (oasport)

impresa notturna di due fratelli aquilani , Tito e Silvio Totani durante la Dakar 2024 . Un camion olandese , infatti, era finito in un’enorme fossa in ... (ilfattoquotidiano)

Lui almeno può vincerla questa, farò del mio meglio per aiutarlo, siamo una squadra". Peterhansel rallentato anche dall'ibrido Stessa sorte, con oltre 3 ore di ritardo sulla speciale, per ...... plurivincitore della. Prima di incontrare le associazioni sportive castiglionesi e i tanti ... 12 gennaioLa navigazione è stata molto difficile per via di alcuni Waypoint nascosti lungo il tracciato, penso che questa tappa mi abbia insegnato la navigazione più degli stage fatti prima della Dakar, ...La Dakar è fatta di eroi. Non sempre però sono quelli che vincono: lo spirito originario della gara porta i concorrenti ad aiutarsi spontaneamente tra loro… Leggi ...