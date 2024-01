Dakar 2024 | la sfida della tappa No Stop di 48 Ore

Leggi su modaemotorimagazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il Rallysta regalando emozioni uniche agli appassionati del motorsport, con la sesta, ladi 48 no, che si distingue come una vera e propria novità nel mondo delle competizioni fuoristrada. DABROWSKI Konrad (pol), DUUST Rally Team, Husqvarna, Moto, FIM W2RC, portrait during the Stage 6 « 48 Hours Chrono » of thefrom January 11 to 12,around Subaytah, Saudi Arabia LaNodi 48 Ore, svoltasi su due giorni intensi e impegnativi, ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati di avventura, portando con sé sorprese, sfide e sopratutto cambiamenti significativi nella classifica generale del raid Parigi-. Caratteristiche uniche ...