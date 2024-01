Dakar 2024 | Giroud vince la sesta tappa tra i quad Nei camion dominio totale di Macik

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Si conclude ladella quarantaseiesima edizione della. Una frazione-fiume, contrassegnata dalla durata complessiva di quarantotto ore. Anche dopo la ripresa il francese in forza alla Yamaha Alexandresi è imposto tra indo lo stage. Il transalpino ha tagliato per primo il traguardo segnando un crono di 9:55:12 e precedendo di soli +0.25 il leader della classifica generale Andujar (Dragon Rally Service). Più staccato invece il brasiliano Madeiros (Taguatar Racing Team), terzo a +25:34. L’argentino resta comunque al comando del’overall con un vantaggio di +18:54 sul pilota d’Oltralpe. Medeiros è invece stabile al terzo posto con +44.20 Tra itrionfo nettissimo per il team guidato da(MM ...

Si è conclusa nelle prime ore del mattino la speciale '48 ore' che ha caratterizato la sesta tappa della. Tra le auto il successo è andato a Sebastien Loeb , che ha vinto in 7h21'56' sec davanti al 61enne spagnolo Sainz, staccato di 2'01', e allo svedese Mattias Ekström. Per il 9 volte ...Il francese Adrien Van Beveren, su Honda, ha vinto la sesta tappa della Dakar 2024, conosciuta come "48 ore" e distribuita su due giorni anche nella categoria motociclistica. Ha vinto in 7 ore 57'29" ...Prima tappa da 48 ore nella storia della Dakar, che ha visto i piloti dover gestire alla perfezione le strategie di gara: aprire la strada o sfruttare le tracce per evitare errori, il tutto con un occ ...